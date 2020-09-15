فرنسا تسجل قفزة جديدة في 24 ساعة.. إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف حالة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، الثلاثاء، قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ تعيد إلى الأذهان المستويات الوبائية السابقة التي أقفلت البلاد لأشهر، وفق ما ذكرت "سي إن إن".





وبلغ عدد المصابين في يوم واحد بأنحاء فرنسا، 7852 مصابا بفيروس كورونا، في ارتفاع عن 6158 حالة جديدة أعلنت عنها السلطات قبل ذلك بيوم.





ولفتت الوزارة إلى أن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الإثنين.





وبلغت حصيلة الوفيات جراء المرض في فرنسا 30999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، فيما وصل مجمل الإصابات إلى 395104 حالات.





وتخشى فرنسا من اغلاق جديد ممكن بعدما توسعت دول عدة في هذه العمليات الاحترازية بعدما زادت لديها حصيلة الإصابات.



