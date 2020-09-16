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فن

بحب ضحكتي.. مي سليم تشارك جمهوها صورا من الجيم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
مي سليم
مي سليم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة مى سليم، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت مي سليم من إحدى صالات الجيم و علقت قائلة : بحب ضحكتي 

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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
بحب ضحكتي.. مي سليم تشارك جمهوها صورا من الجيم
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