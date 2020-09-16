تعرف على مميزات السيارات الهايبرد

تعد السيارات الهايبرد من أفضل السيارات والأكثر انتشارا حاليًا في العالم، وهذا يأتى بسبب مميزات عديدة بالمقارنة مع السيارات التي تعمل بمحركات البنزين، حيث تملك السيارات الهايبرد مميزات عديدة .





وشهد قطاع صناعة السيارات ، بعد أن ظهرت السيارات الهايبرد قفزة نوعية مميزة خلال السنوات الماضية من خلال عدد من الاختراعات المعتمدة بالأنظمة الهندسية والأساليب الصناعية والإنتاجية في تطوير أداء ميكانيكا السيارة .





فكانت سيارات الهايبرد واحدة من تلك المنتجات الحديثة والمتطورة، فهي عبارة عن سيارة تستخدم بمحركين، فالأول منها محرك كهربائي، والثاني محرك بنزين .





ويعمل المحرك الأول على سرعات منخفضة والمحرك الثاني على سرعات عالية، أما المحرك الكهربائي يعتمد على التشغيل ببطاريات يتم شحنها تلقائيًا أثناء قيادة السيارة .





ويتم شحن هذه البطاريات بشكل تلقائى كما ذكرنا سابقا وبعدة طرق يتم تحويل الطاقة الزائدة في المحرك أو خفض سرعة السيارة درجة معينة حسب تعليمات الشركة المصنعة او عند الضغط على الفرامل .





ووفقًا للشركات المصنعة للسيارات الهايبرد ، فإن البطاريات الهايبرد تعمل بكفاءة عالية الجودة، كما أنها بطارية تدوم لأكبر فترة ممكنة.