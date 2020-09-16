نوال الزغبي تبهر جمهورها فى أحدث إطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعي نوال الزغبي عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - تجننى - منورة - عسل مشاء الله
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يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة.
وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعي نوال الزغبي عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - تجننى - منورة - عسل مشاء الله
اقرا ايضا:
الشخص الذي لا يسعدني لا يلزمنى.. رسالة نوال الزغبي لجمهورها.. شاهد
يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة.
وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".