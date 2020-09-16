طفرة ونقلة حضارية.. السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عام 2030 هو عام الطفرة والنقلة الحضارية الكاملة للدولة المصرية، لأنها ستكون انتهت من تنفيذ كل خططها الاستثمارية والتنموية، معقبًا: "عام 2030 هيكون الحياة الجاية للشباب والجيل القادم".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للنهوض بالدولة من حالة الفوضى التي كانت عليها كان أمرا صعبا، خاصة في قطاع التعليم، وهذا بشهادة التقارير والإحصاءات الدولية.









وأشار إلى أن الدولة تعمل وفقا لمنظور ودراسات علمية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على المستقبل القادم للشباب وترسيخ قواعد ثابتة لـ 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الدولة لم تتقاعس في دورها.









وتابع الرئيس قائلا: "والله العظيم اللي احنا بنعمله ده مايتعملش"، منوها إلى أن ما تقوم به الدولة في تلك الفترة الوجيزة من إنجازات ومشروعات كان من المقرر تنفيذه على مدار عشرات السنوات.