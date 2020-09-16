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أخبار العالم

بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة الخليفي باستجواب فالكه.. واتهامات الفساد تلاحقه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:01 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
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شيماء مصطفى
انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهمة الفساد. 

وذكر مراسل قناة "العربية"، أن الخليفي سيواجه اليوم اتهامات بالتحريض على الفساد وخيانة الأمانة، خاصة بعد أن فضحت وثائق حصول بي إن سبورت على حقوق بث من دون عطاءات.

وبدأت جلسة اليوم الثالث من محاكمة الخليفي باستجواب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه، بقضية العمولات والفساد.

ونقل مراسل "العربية" من داخل المحكمة عن أن فالكه استحدث بريدا سريا بينه والخليفي، للحديث عن الرشاوى، فيما قال ممثل الفيفا إن الأول نقل للخليفي معلومات سرية في 2014 حول السوق البريطانية.

وتعتبر هذه القضية من أعقد وأكثر القضايا الرياضية في العالم، حيث هزت العالم أجمع، وكرة القدم والاتحاد الدولي. 

واتهم الإدعاء العام السويسري، ناصر الخليفي بدفع رشاوى للحصول على مزايا، كما عقد صفقة مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه في مقر "بي إن سبورت" القطرية، ومنحه حق استخدام فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعم حصوله على حقوق البث. 

ووجهت النيابة تهمة جديدة له وهي الإدارة غير النزيهة، حيث تتهمه بأنه حرض فالكه على الحصول على هذه المميزات. 
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