مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة جوية تنقل 2600 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصري، اليوم السبت، رحلاتها إلى 29 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 2600 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وأعلنت مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، ، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، إضافة إلى ٤رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 260‪0 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



