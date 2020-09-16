الزملوط: إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب بـ الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب، والتي تسهم في الجذب السكاني واستصلاح المناطق الصحراوية غير المستغلة.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية، بالإضافة إلى مستجدات عملية استقدام السكان إلى المحافظة.





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واستعرض الزملوط خلال اللقاء دراسة حول الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة ومشروع إنشاء قرى نموذجية بالمحافظة يتوافر بها جميع مقومات التنمية.



