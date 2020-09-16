AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الزملوط: إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب بـ الوادي الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحى
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب، والتي تسهم في الجذب السكاني واستصلاح المناطق الصحراوية غير المستغلة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية، بالإضافة إلى مستجدات عملية استقدام السكان إلى المحافظة.

اقرأ أيضا:

واستعرض الزملوط خلال اللقاء دراسة حول الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة ومشروع إنشاء قرى نموذجية بالمحافظة يتوافر بها جميع مقومات التنمية.

وأوضح أن أهداف تلك الدراسة تتمثل في إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي تبحث دعم المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد

عضو خطة النواب تطالب بضرورة بدعم المشروعات التنموية فى جميع المحافظات

برلماني يطالب بتقديم حوافز ضريبية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر

وزيرة التعاون الدولي تبحث دعم المشروعات التنموية بـ الوادي الجديد.. برلمانيون: جذب الاستثمارات الصناعية ضرورة.. ومطالب بتطوير السكة الحديد بالمحافظة

قريبا.. "الزراعة" تفتتح 4 مراكز إرشادية بقرى الوادي الجديد لدعم مزارعي المحافظة

وزيرة التخطيط: الوادي الجديد من أفضل المحافظات من حيث شدة الإشعاع الشمسي

ترشيحاتنا

في يوم ميلاد ذكرى.. توفيت في هذا العمر وهذا عدد زيجاتها

سرقة فيلا المخرج هانى لاشين

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان بسبب مصر

استعدوا للأحسن.. مدبولي يكشف مفاجأة عن العام الدراسي الجديد بالجامعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور

أنشودة الفؤاد.. أول فيلم غنائي في السينما المصرية وهذا تاريخ عرضه | نوستالجيا

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور