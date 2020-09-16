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تعليم

فيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ جامعة حلوان، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح "مجمع الفنون والثقافة بالجامعة" ، عبر الفيديو كونفرانس ، وذلك ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وقد قام بازاحة الستار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برفع الستار عن المجمع الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

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هذا ويضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر ب١٤٠٤ مقعد (٩٨٠ مقعد بالصالة الرئيسية و ٤٢٤ مقعد بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع. 

 كما يحوي المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها ٦ قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية و التى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني ، بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان. 

 و قد أنشأ مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ليكون منارة للفكر و الإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة، ويهدف هذا المجمع الكبير إلى خلق بيئة ثقافية فنية علمية اجتماعية تساعد على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها للمجتمع.

كما يهدف لربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن بدعم الشباب فكريًا وثقافيًا.
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