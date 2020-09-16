بعد إدراج سيرته بمشروع حكاية شارع.. وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثانى رئيس لجمهورية العراق

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رشا غنيم حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق ، بحضور المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، وذلك بعد ادراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع الذى يخلد رموز مصر والوطن العربى فى مختلف المجالات .





وخلال اللقاء رحبت عبد الدايم بحفيدة الرئيس الراحل مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها دائما لأشقائها العرب ، وثمنت الدور المحوري الذي قام عبد السلام عارف اثناء فترة حكمه لخدمة القضايا العربية ، مشيرة الى دوره قى التحول السياسى بدولة العراق ، واستعرضت مشروع حكاية شارع واهدافه.





وبالانابة عن اسرتها نقلت غنيم الشكر لوزيرة الثقافة لإدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع ، وقالت إن الكتاب والمؤرخيين العراقيين رصدوا اهتمام مصر بالاحتفاء بالرموز في كافة المجالات باعتبارها موطنا لتخليدهم ، واكدت أن مصر هي الوطن الثاني لكل عربي .



