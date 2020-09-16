AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بعد إدراج سيرته بمشروع حكاية شارع.. وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثانى رئيس لجمهورية العراق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رشا غنيم حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق ، بحضور المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، وذلك بعد ادراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع الذى يخلد رموز مصر والوطن العربى فى مختلف المجالات . 

وخلال اللقاء رحبت عبد الدايم بحفيدة الرئيس الراحل مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها دائما لأشقائها العرب ، وثمنت الدور المحوري الذي قام عبد السلام عارف اثناء فترة حكمه لخدمة القضايا العربية ، مشيرة الى دوره قى التحول السياسى بدولة العراق ، واستعرضت مشروع حكاية شارع واهدافه.  

وبالانابة عن اسرتها نقلت غنيم الشكر لوزيرة الثقافة لإدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع ، وقالت إن الكتاب والمؤرخيين العراقيين رصدوا اهتمام مصر بالاحتفاء بالرموز في كافة المجالات باعتبارها موطنا لتخليدهم ، واكدت أن مصر هي الوطن الثاني لكل عربي . 

يذكر ان عبد السلام عارف الرئيس الثاني للجمهورية العراقية فى الفترة ما بين عام ١٩٦٣ الي عام ١٩٦٦ ونال رتبة مشير(مهيب) ولعب دورا هاما في التحول السياسي العراقي ، ولد فى 26 مارس 1921 في بغداد ، التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان، احد ثوار مايو 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني اثناء الحرب العالمية الثانية، اختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية واتسم بشخصيته المؤثرة في الأحداث العراقية والعربية ، توفي فى 13 أبريل 1966 إثر سقوط طائرته الخاصة بمنطقة “القرنة” بعد عودته من زيارة لمحافظة البصرة جنوب العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: رعاية ثورة يوليو للفكر والفن أنبتت أعمالًا إبداعية خالدة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو

الثقافة تطلق مشروع أبطال من بلدنا وتحول حكايات الولاد والأرض إلى أعمال مسرحية

وزيرة الثقافة تطلق مشروع أبطال من بلدنا

بحثت مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.. الرئاسة: القمة المصرية الأردنية العراقية تتناول تطورات القضية الفلسطينية

وزيرة الثقافة تكرم 9 أيقونات فنية في يوم المسرح المصري

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

بعد فسخ التعاقد بينهما.. تعرف على سبب الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس

السيسي للمصريين: هو ده رد الجميل؟

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا