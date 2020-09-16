اخبار التوك شو.. الرئيس يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة| واحذر البيع "إنبوكس"

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 16 - 9-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 978 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا سجل 856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 734 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 6848 جنيها





عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، وسط إقبال جماهيرى كبير.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "كنوز متاحفنا 5".

ووفقا للتقرير، معارض كنوز متاحفنا تستمر فى إبهار ودهشة المحترفين والجمهور، من خلال عروض ترويجية تكشف عن ثروات تشكيلة، كما أن افتتاح عرض مختارات الفن الأوروبي هو النسخة الخامسة من سلسلة الكنوز التى تبناها قصر عائشة فهمى منذ إعادة التدوير.





وقالت وزيرة الثقافة، إنها سعيدة جدا بالعدد الموجود البارحة فى المعرض، لافتة إلى أنه جزء شاق جدا على المنظمين للتنسيق للحضور الكامل للحدود، معتقدة أن إقامة المعرض لمدة طويلة سيسمح لعدد كبير من الزوار من الحضور، خاصة حضور الشباب.





أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الطقس الآن مستقرة بشكل كبير، مشيرا إلى أن درجات الحرارة كما فى البارحة 34 درجة.

وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن فصل الخريف سيبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه وارد مع نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع القادم أن نشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

وحذر من الشبورة المائية على الطرق بالصباح الباكر، موضحا أنها خفيفة وغير مؤثرة على حركة السفر، كما أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.





قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ساعدت أكثر من 6 ملايين لاجئ الفترة الماضية وحصلوا على كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم والمواد الغذائية، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستقرة على أرض صلبة وتحافظ على مكانتها دون أي مساعدة خارجية.

وتابع السفير سامح شكري، خلال حواره في مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا والشرق الأوسط، أن مصر توطد علاقاتها مع دول البحر المتوسط مثل قبرص واليونان، موضحا أن يجب احترام معايير القانون الدولي البحرية والبرية.





قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك واضح بشأن الإعلان عن مواصفات أى منتج بصفة عامة.

وكشف "فرج "، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن تحويل 20 شخصا للنيابة نظرا لقيامهم بخداع المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى والبيع "أون لاين" وإصرارهم على البيع "انبوكس" بدلا من الإعلان بكل شفافية أمام الجميع.

وأشار إلى أن العقوبة تكون مادية للمخالفين فى هذه الحالة أم فى حالة الإضرار بشكل مباشر للمستهلك ستكون العقوبة بالحبس.









قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بالرغم من مشروعات الدولة ي قطاع التعليم سواء الجامعي وقبل الجامعي إلا أنه مازال هناك فجوة بعدد 73 ألف فصل، ونتيجة لذلك تحدث الكثافة السكانية.





وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر للرئيس السيسي يشهد افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة في سباق محموم من بين بناء مجتمعات سكنية لحل أزمة التكديس السكاني او بناء فصول لاستيعاب أعداد الطلاب.





وأوضح أن كان هناك تحدي كبير يواجه التعليم العالي وهو قلة حجم الإنفاق على البحث العلمي في مختلف التخصصات، وعدم القدرة على استيعاب الطلاب الوافدين، الا جانب تراجع ترتيب مصر في المؤشرات العالمية حيث وصلت الى الدولة رقم 108 من 130 دولة في عام 2013 وكانت جامعة واحدة فقط هي التي دخلت واحدة من التصنيفات الدولية في هذه الفترة.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عدد التظلمات هذا العام للثانوية العامة وصل إلى 30 ألف تظلم ، موضحًا أننا نقلل من العامل البشري في التعامل مع مستقبل أولادنا .

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعات أهلية، أن فكرة الاساءة والتشكيك الموجودة من جانب قوة الشر ، التى تحاول التشكيك وإسقاط الوطن ، والهدف من ذلك لا يمس إصلاح الوطن ابدًا .





قدم الدكتور طارق شوقي، طالبين من طلاب الثانوية العامة الذين حققوا نجاحا وتفوقا، وهما الطالب محمد الذي تحدى السرطان، والطالبة رودينا من الأكفاء.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك الكثير من هؤلاء الطلاب في مصر الذين تحدوا الظروف واستطاعوا تحقيق تفوق غير مسبوق.

وأوضح أن كلا من هؤلاء الطلاب لديه تجربة قاسية ولكن قرروا التغلب عليها، لافتا إلى أن الدولة تسعى لمساعدة هؤلاء النابغين وتوفير وتيسير الكثير من العقبات أمامهم.





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تدريب الشباب ليكونوا مؤهلين للعمل على المنصات الإلكترونية وسوق العمل، لافتا إلى أنه سيتم الاهتمام في البداية في ثلاث تخصصات فقط ومنهم تخصص علوم البيانات.

وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة اليابانية بالاسكندرية وجامعات أهلية، أن هذا التخصص قوامه عالميا 5 مليارات دولار، وينمو بنسبة 16% عاما بعد عام، والتخصص الثاني هو التسويق الرقمي وقوامه 4 مليارات دولار وينمو بنسبة 19%، والتخصص الثالث هو بناء وتطوير المنصات الرقمية وقوامه 3 مليار دولار وينمو بـ 13% كل سنة.

وأوضح ان هذا الاختيار لتلك التخصصات كان بعد دراسة متطلبات سوق العمل، لأن هدف المبادرة الأول هو تمكين الشباب والمنافسة في سوق العمل الدولي.





قال خالد عبد الغفار، وزير التربية والتعليم العالي، إن عام 1950 كان عددنا 20 مليون، ويمكن أن نصل سنة 2100 إلى أكثر من 200 مليون .

وأضاف خالد عبد الغفار ، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن سنة 2030 سنصل إلى 121 مليون نسمة ، ونصل عام 2050 إلى 160 مليون نسمة وأشار إلى اننا اليوم نستطيع أن نستشرف مستقبل بشكل افتراضي الأعداد القادمة فى عدد السكان المستقبلى ، منوهًا إلى ان من سن 17 سنة وحتى 21 سنة حوالى 3 مليون طالب فى المرحلة الجامعية .



