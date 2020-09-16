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أرض صلبة.. سامح شكري: مصر مستقرة دون أي مساعدات خارجية.. ونساعد ٦ ملايين لاجئ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية
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فرح علاء الخولي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ساعدت أكثر من 6 ملايين لاجئ الفترة الماضية وحصلوا على كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم والمواد الغذائية، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستقرة على أرض صلبة وتحافظ على مكانتها دون أي مساعدة خارجية.

وتابع السفير سامح شكري، خلال حواره في مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا والشرق الأوسط، أن مصر توطد علاقاتها مع دول البحر المتوسط مثل قبرص واليونان، موضحا أن يجب احترام معايير القانون الدولي البحرية والبرية. 

وأضاف أن هناك توجها دوليا للطاقة المتجددة وغير المتجددة والتنقيب عن الغاز الطبيعي، ومثل هذه اللقاءات والحوارات تمكن الدول من متابعات الأمور التي من شأنها تحقيق الاستقرار العام.

وأكد أنه يجب الالتزام بكل القواعد الدولية والتي تضمن حقوق المنطقة والعلاقات المشتركة بينهم.
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