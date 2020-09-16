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اقتصاد

كشف بترولي جديد في مصر.. شركات البترول تستكمل نجاحها ببئر غاز باحتياطي 4 تريليونات قدم مكعب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:25 م
إكتشاف غاز جديد بمصر
إكتشاف غاز جديد بمصر
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مايكل عياد
زفت كبرى الشركات العالمية في قطاع النفط، خبرا مفرحا للمصريين صباح اليوم، حيث أعلنت شركتا إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم الإنجليزية، عن كشف غاز جديد بمصر، بإحتياطيات كبيرة قدرات بحوالي 4 تريليونات قدم غاز مكعبة.


أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف غاز جديد بمصر في منطقة نورس الكبرى"، الواقعة في منطقة أبو ماضي الغربية للتنمية الإيجار في المياه التقليدية لدلتا النيل قبالة سواحل مصر، وقال في بيان إن هذا الكشف الجديد، الذي تحقق من خلال البئر الاستكشافي Nidoco NW-1 ، يقع على عمق 16 مترًا من المياه، و 5 كيلومترات من الساحل و 4 كيلومترات شمالًا من حقل نورس ، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

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واكتشف البئر الاستكشافي نيدكو 1 رمالًا حاملة للغاز يبلغ سمكها الإجمالي 100 متر، منها 50 مترًا داخل رمال Pliocene لتكوينات كفر الشيخ و 50 مترًا داخل الحجر الرملي العصر الميسيني لتكوينات أبو ماضي، كلا المستويين بخصائص بتروفيزيائية جيدة، في تكوينات أبو ماضي، تم تجاوز مستوى جديد، لم يتم مواجهته بعد في حقل نورس، مما يثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى وتوسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.


ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، أن غاز منطقة نورس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليونات متر مكعب، وبحسب البيان، ستبدأ إيني جنبًا إلى جنب مع شريكها "بريتش بتروليوم"، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من أوجه التآزر مع البنى التحتية الحالية في المنطقة.


فيما أعلنت شركة بي بي مصر، اليوم الأربعاء عن اكتشاف جديد للغاز في البئر الاستكشافي ندوكو NW-1 في منطقة امتياز غرب أبو ماضي في دلتا النيل، ويعد بئر ندوكو NW-1 بئرًا استكشافيًا يقع في الكيلو 4 شمال حقل النورس الذي تم اكتشافه في يوليو 2015 على بعد 5 كيلومترات من الشاطئ بمنطقة تسمى "منطقة النورس الكبرى"، ويتواجد البئر الاستكشافي على عمق 16 متر من المياه على مستوى تكويني جديد لم يتم مواجهته من قبل في حقل النورس الحالي، وبذلك ترتفع كميات الغاز المتوقعة من منطقة النورس الكبرى. 


وتمتلك  بي بي حصة تبلغ 25% من حصة المقاول في امتياز دلتا النيل، بينما تمتلك إيني حصة تبلغ 75% من خلال شركتها الفرعية إيوك، وجديرا بالذكر أنه سيتم تشغيل الحقل من قبل شركة بتروبيل، وهي شركة مشتركة بين إيوك والشريك الوطني (الهيئة المصرية العامة للبترول).

وقد صرح الرئيس الإقليمي لبي بي شمال أفريقيا كريم علاء: "إننا سعداء بالعمل مع شركائنا علي توفير المزيد من احتياطيات الغاز والإنتاج وضخه من خلال الشبكة الوطنية المصرية، هذا الاكتشاف يعزز الموارد الحالية والإمكانات المستقبلية لمنطقة النوروس الكبرى، الأمر الذي يؤكد على التزام بي بي تجاه توفير المزيد من مصادر الطاقة لمصر."

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