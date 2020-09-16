انفصال الأب والأم.. إيداع طفلتين بلا مأوي أحد دور الرعاية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة حالة طفلتين تم رصدهما ليلا بلا ماوي بأحد الشوارع ، عن طريق الوحدة المحلية لمركز ديرمواس والتضامن الاجتماعي ، مع توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهما.





قال المحافظ، إن هذا يأتي تنفيذا لمبادرة "أطفال بلا مأوى" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها صندوق تحيا مصر ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال وضع برنامج متكامل لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من عدم توافر مأوى، كإحدى المبادرات التي تهتم بتوفير حياة لائقة بالمواطن المصري.





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من جانبه، وجه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بإيداع الطفلتين في مؤسسة البنات بالمنيا، مع توفير الرعاية الكاملة لهما، حيث تبين أن الطفلتين تعيشان بالشارع، عقب انفصال الأب والأم.





واستقبل نائب المحافظ الطفلتين في مكتبه اليوم، بحضور المهندسة نبيله على، رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المنيا.





كما كلف نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبي علي الطفلتين، قبل إيداعهما مؤسسة البنات، للاطمئنان على صحتهما وتوفير الرعاية الطبية اللازمة .