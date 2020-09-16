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أخبار العالم

المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان بسبب مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:29 م
كمال كليتشدار أوغلووأحمد
كمال كليتشدار أوغلووأحمد داود أوغلو
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شريف سيد
انتفضت المعارضة التركية، أمس، ضد سياسات رجب طيب أردوغان الخارجية، وخاصة فيما يخص البحر المتوسط، ومعاداة مصر واليونان وقبرص. 

وعقد زعيم المعارضة التركية وحزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن العزلة التي تسبب فيها أردوغان وفرضها على تركيا، لسياساته الفاشلة اتجاه المنطقة. 

وأكد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق، على ضرورة دخول تركيا في مباحثات مباشرة مع مصر، باعتبارها الدولة الأهم في منطقة المتوسط. 

وقال أوغلو: "مصر صاحبة أطول ساحل مطل على البحر المتوسط في أفريقيا، ونحن في آسيا، ولذلك يجب على تركيا تغير اتجاهاتها الخارجية". 

فيما تساءل كمال كليتشدار أوغلو من عدم وجود سفير لتركيا في مصر أو سوريا، وكذلك سبب ابعاد الخارجية التركية عن دورها المنوط بها وهو تعزيز التعاون الخارجي. 

وذكر أن نظام أردوغان تسبب في معاداة بين تركيا ومصر وروسيا والاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة.

وطالب بضرورة الإسراع في عقد اجتماعات مع مصر وعودة العلاقات مرة أخرى، وإرسال سفير لتركيا إلى القاهرة، وتطوير العلاقات مع مصر. 
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