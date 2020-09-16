استغاثة عاجلة.. شاب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ والده بعد تعرضه لحادث خطير

والدى في حالة حرجة.. كلمات بدأ بها أحد الشباب لإنقاذ والده "عبد الحميد ع" 60 سنة بعد

خطير أدى إلى جروح وإصابات بالغة في أجزاء متفرقة من جسده جعلته لا يقوى على التنفس إلا تحت جهاز صناعي.