استغاثة عاجلة.. شاب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ والده بعد تعرضه لحادث خطير

والدى في حالة حرجة.. كلمات بدأ بها أحد الشباب لإنقاذ والده "عبد الحميد ع" 60 سنة بعد تعرضه لحادث سير خطير أدى إلى جروح وإصابات بالغة في أجزاء متفرقة من جسده جعلته لا يقوى على التنفس إلا تحت جهاز صناعي.
تم نقل المريض إلى مستشفى هليوبليس بعد الحادث الخطير وتم احتجاز في الطوارئ إلا أنه لم يتم توفير جهاز تنفس صناعى له لإنقاذه من الموت.
ويستغيث نجل المواطن عبد الحميد برئاسة مجلس الوزراء لتوفير الرعاية الطبية له في أى مستشفى ووضعه تحت جهاز تنفس صناعى.
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