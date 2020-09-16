المشتتون في الأرض| أبرز قيادات الإخوان الهاربين بالخارج منذ 7 سنوات

بعد سنة واحدة قضتها جماعة الاخوان الإرهابية في حكم مصر ، قطعت أيادي الاخوان عن مصر بعد فض اعتصام رابعة العدوية الذي وقع في 14 أغسطس عام 2013 ، ومنذ ذلك العام لم تجد قيادات الاخوان سوى الهروب خارج مصر بعد أن ضاقت عليهم أرض مصر بسبب الجرائم التي ارتكبوها، ولم يكن أمامهم سوى الهروب وتجربة محاولات فاشلة بدعم و تمويل من الخارج ، لكن محاولاتهم لم تستطيع النيل من الدولة المصرية التي واصلت التقدم ومحاربة الاخوان في كل بقاع الأرض .





العديد من أسماء قيادات الاخوان هربوا خارج مصر، وتشتتوا بين قطر وتركيا لكن كانت هاتان الدولتان هما الراعيتان والمحتضنتان لقيادات الاخوان الهاربين ، حيث التمويل والاعلام الموجه ضد الدولة المصرية ، فحاولوا لململة انفسهم من جديد بعد ما فعلوه خلال فترة الحكم ، وبعد التهديدات التي أدلى بها العديد من قيادات الاخوان من تهديد وترهيب وحرق وتخريب الدولة .





في قطر وتركيا والسودان، يعيش قادة وأعضاء الإخوان الهاربين منذ 6 سنوات، والمطلوب أغلبهم على ذمة قضايا في مصر، لكنهم ظلوا هناك في ضيافة رعاة الإرهاب في هذه البلدان، سواء كان نظام تميم بن حمد في الدوحة، أو رجب طيب أردوغان في أنقرة، أو عمر البشير سابقا في الخرطوم.





أسماء عديدة معروفة من قيادات الاخوان الهاربين خارج البلد على رأسهم وجدي غنيم، وطارق الزمر، وإبراهيم محمد هلال، وأحمد منصور، ويوسف القرضاوي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعاصم عبد الماجد ، حيث يعيش هؤلاء في قطر .





أما تركيا فهي مأوى لبعض الاخوان ومنهم محمود حسين، الأمين العام للإخوان، وعمرو دراج، ومحمد جمال حشمت، وحمزة زوبع، ويحيى حامد، وسيف عبد الفتاح، ومحمد عبد المقصود، ومدحت الحداد، وهيثم أبو خليل.



