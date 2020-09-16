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رياضة

تدريبات قوية لـ لاعبي الزمالك في مران اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وبدأت التدريبات بفقرة بدنية قوية تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الأحمال بالفريق وخاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون كرة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة أيمن عبد العزيز.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وأوقف طارق يحيي المدير الفني للفريق التدريب في أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها في المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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