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رياضة

تقسيمة قوية للأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لمنح التعليمات وتصحيح الأخطاء والتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.

وعاد الفريق لتدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة للسويسري رينيه فايلر، بحضور اللاعبين والجهاز الفني، تحدث خلالها عن مباراة الاتحاد الماضية، وبعض النقاط الفنية التي يركز عليها اللاعبون في مران اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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