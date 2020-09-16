إصدار حكم طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ في قضية الغش الجماعي 7 أكتوبر

قرّرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص ، قبول طعون جديدة مقامة طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، وإحالة طعونهم إلي محكمة الموضوع لإصدار حكم لصالح الطلاب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي وتحددت جلسة 7 أكتوبر المقبل، أمام محكمة الموضوع.





وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة ، قضت بوقت سابق فى عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.