AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأول من نوعه| أبوظبي للاستثمار يفتتح مكتبًا يمثله في تل أبيب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:58 م
الإمارات واسرائيل
الإمارات واسرائيل
Advertisements
محمود نوفل
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن افتتاح أول مكتب له خارج  دولة الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال المكتب في بيان له اليوم إنه في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للإستثمار و" استثمر في اسرائيل " يستعد مكتب أبوظبي للإستثمارلافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب.

وذكر مكتب أبوظبي للإستثمار في بيانه أن الهدف من المكتب التمثيلي الخاص هو بحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي واسرائيل.

وأضاف مكتب أبوظبي للإستثمار في بيانه :أن المكتب يعد  الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع الي توسيع عملياتها في أبوظبي.


يُشار الي ان مكتب أبوظبي للاستثمار يخطط لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

يديعوت أحرونوت تكشف خطة ترامب المستقبلية بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

ضاحى خلفان: ترحيب خليجي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

ضاحي خلفان: الإمارات ستكون بلدا مرحبا بالفلسطينيين وباليهود وبكل إنسان

ضاحي خلفان عن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: قرار تاريخي سيؤثر في أمن واستقرار المنطقة

ضاحى خلفان: إسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

أمير عبدالعزيز: بطولتان وفوز على الأهلي وبيراميدز سبب رحيلي عن الزمالك

أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه| فيديو

الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان بسبب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور