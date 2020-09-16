فيديو.. شمس الكويتية تحقق أكثر من 150 ألف مشاهدة بكليب «كهربا»

حققت النجمة شمس الكويتية مشاهدات تعدت ال150 ألف مشاهدة، بأحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان « كهربا »، الذي طرحته مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».



وكانت نشرت شمس الكليب علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ،وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى.





الأغنية نالت استحسان عدد كبير من الجمهور والمشاهدات العالية فور طرحها، وجاءت في قالب مهرجان شعبي حمل عنوان البساطة وخفة دم.



