نشرة المرأة والصحة .. هل يصبح كورونا موسميًا .. أحمد حسن وزينب هل يحتاجان للتأهيل النفسي؟

احتار البعض في تفسير فيروس كورونا المستجد هل هو موسمي أم لا ، ووفقا لموقع sciencefous ، إذا كانت معدلات الإصابة ستنخفض خلال الصيف ، بسبب تلك العوامل الموسمية أو بسبب جهود السيطرة التي نبذلها ، فإننا نتوقع أن نرى شتاءً قادمًا بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من الأشخاص غير محصنين ضده.بعد بتصوير اليوتيوبر أحمد حسن وزينب مقطع فيديو ساخرا من وجهة نظرهما، حيث قامت زينب والدة الطفلة، بدهن وجهها بلون غامق لتخويف ابنتها إيلين أثناء نومها، فيما يقوم الأب أحمد حسن بتصوير المشهد، فلم يجد الجمهور والمتابعون أي نوع من المرح والكوميديا في مثل هذا الفيديو بل كان سببا في شن هجوم كبير عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.شاركت ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة.