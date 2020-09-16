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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. هل يصبح كورونا موسميًا .. أحمد حسن وزينب هل يحتاجان للتأهيل النفسي؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


هل سيصبح كورونا فيروسا موسميًا؟

احتار البعض في تفسير فيروس كورونا المستجد هل هو موسمي أم لا ، ووفقا لموقع sciencefous ، إذا كانت معدلات الإصابة ستنخفض خلال الصيف ، بسبب تلك العوامل الموسمية أو بسبب جهود السيطرة التي نبذلها ، فإننا نتوقع أن نرى شتاءً قادمًا بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من الأشخاص غير محصنين ضده.


بعد القبض على أحمد حسن وزينب| هل يحتاجان للتأهيل النفسي مع العقاب؟

بعد بتصوير اليوتيوبر أحمد حسن وزينب مقطع فيديو ساخرا من وجهة نظرهما، حيث قامت زينب والدة الطفلة، بدهن وجهها بلون غامق لتخويف ابنتها إيلين أثناء نومها، فيما يقوم الأب أحمد حسن بتصوير المشهد، فلم يجد الجمهور والمتابعون أي نوع من المرح والكوميديا في مثل هذا الفيديو بل كان سببا في شن هجوم كبير عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


بإطلالة شبابية جذابة .. ياسمين عبدالعزيز تتألق بالأسود

شاركت ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة. 


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