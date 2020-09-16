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مرأة

هل سيصبح كورونا فيروسا موسميًا؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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آلاء حسن
احتار البعض في تفسير فيروس كورونا المستجد فهل هو مؤسمي أم لا، ووفقا لموقع sciencefous ، إذا كانت معدلات الإصابة ستنخفض خلال الصيف ، بسبب تلك العوامل الموسمية أو بسبب جهود السيطرة التي نبذلها ، فإننا نتوقع أن نرى شتاءً قادمًا بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين ليسوا محصنين ضده.


درجة الحرارة البيئية لها تأثير مباشر أقل مما قد تتوقعه فالفيروسات عبارة عن آلات نانوية بسيطة نسبيًا ولا تتأثر سلبًا بشكل خاص بدرجات الحرارة المحيطة العادية ومع ذلك ، تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على العوامل البيئية الأخرى مثل الرطوبة أو بالأحرى الرطوبة النسبية.


لا يقتصر الأمر على أن الجفاف يؤدي إلى تعطيل الفيروس ولكن إذا كان على سطح رطب ، فمن المحتمل أن يكون من السهل التقاطه بمجرد أن يجف وتشكل القطرة التي كانت بداخلها قشرة يصبح من الصعب جدًا حمل الفيروس على إزالته.



في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية نرى أن معدلات الإصابة بالإنفلونزا تظل مرتفعة وهذا يؤكد أن الرطوبة النسبية ربما تكون العامل الأكثر أهمية، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن COVID-19 ينتقل في كل مكان ، لذا فإن الشكوك هي أن الموسمية لن يكون لها تأثير كبير على الحد من انتشار المرض.

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