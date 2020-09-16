دراسة: الأسماك قد تحمل فيروس كورونا

الكثير من الأشخاص يتساءلون هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الأطعمة والمشروبات أم لا؟

ماذا تقول الدراسة؟

وأجريت الدراسة التى نشرها موقع بولد سكاى الهندى على أن الأغذية المستوردة مثل السلمون من النرويج وأجنحة الدجاج من البرازيل والتى تم الكشف أن آثار الفيروس عالقة عليها مثل أسماك السلمون والتى لا يمكن اكتشافها فحسب، بل قد تظل معدية أيضًا لأكثر من أسبوع.



إذن، هل يمكنني حقًا الحصول على فيروس COVID-19 من الطعام؟



