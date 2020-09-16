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مرأة

دراسة: الأسماك قد تحمل فيروس كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
الكثير من الأشخاص يتساءلون هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الأطعمة والمشروبات أم لا؟ 

في دراسة حديثة، وجد باحثون في جامعة جنوب الصين الزراعية وأكاديمية قوانغدونغ للعلوم الزراعية في قوانغتشو أن فيروس COVID-19 يمكن أن يعيش لمدة ثمانية أيام عند 4 درجات مئوية.

ماذا تقول الدراسة؟
تم إجراء العديد من الدراسات لفهم إمكانية انتشار فيروس SARS-CoV-2 من خلال الطعام تقوم السلطات الصينية بالتحقيق في اللحوم المستوردة والتعبئة والتغليف والحاويات كمصدر محتمل لعدوى Covid-19 منذ يونيو لقد وجدوا أن الطعام المعبأ به آثار للفيروس، سواء على العبوات أو الطعام.

وأجريت الدراسة التى نشرها موقع بولد سكاى الهندى على أن الأغذية المستوردة مثل السلمون من النرويج وأجنحة الدجاج من البرازيل والتى تم الكشف  أن آثار الفيروس عالقة عليها مثل أسماك السلمون والتى لا يمكن اكتشافها فحسب، بل قد تظل معدية أيضًا لأكثر من أسبوع. 
وبالتالي، تشير النتائج إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يظل قابلًا للحياة في درجات حرارة منخفضة لفترات أطول مما كان يعتقد سابقًا.

وأضاف الباحثون أن " الأسماك الملوثة بالسارس من بلد ما يمكن نقلها بسهولة إلى بلد آخر في غضون أسبوع واحد. 

في حين أن الدراسة الحالية، التي لم تتم مراجعتها ونشرها بعد ، ذكرت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة ثمانية أيام في سمك السلمون، فإن العديد من الدراسات، وكذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية سابقًا أنه لا يوجد سبب للقلق حول انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام.

صرحت منظمة الصحة العالمية في يونيو: "لا يوجد دليل يدعم انتقال COVID-19 المرتبط بالغذاء. لا يمكن لفيروسات كورونا أن تتكاثر في الغذاء ؛ فهي بحاجة إلى حيوان أو أشخاص للتكاثر".

إذن، هل يمكنني حقًا الحصول على فيروس COVID-19 من الطعام؟

حتى الآن، الباحثون ليسوا متأكدين تمامًا. تم فضح حقيقة أن فيروس Covid-19 تطور من حيوان معين  . مع أنباء احتواء سمك السلمون على الفيروس، انتشرت انتقادات للممارسات غير الصحية ودرجات الحرارة المنخفضة في الأسواق.

ومع ذلك، يقول الباحثون إن الصين ستبدأ في اختبار منتجات معينة من الأطعمة والمأكولات البحرية واللحوم لـ COVID-19. " نواصل فحص ما إذا كان فيروس Covid-19 يمكن أن يؤثر بالفعل على الفرد الذي يتلامس مع المواد الغذائية المعرضة للفيروس على الرغم من كونه منخفض الخطورة ، إلا أن هناك احتمالية أن يصيب الفيروس أيدي شخص ما ثم يدخل في أنفه أو فمه ، ولا يزال حيًا.
دراسة: الأسماك قد تحمل فيروس كورونا
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