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محافظات

ارتفاع حالات التعافى من فيروس كورونا بالوادى الجديد إلى 110 حالات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:54 م
كورونا
كورونا
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا حتى أمس الأحد إلى 6 حالات بإجمالي 110 حالة شفاء من إجمالي المصابين.

واوضح- أنه جرى إنهاء عزل 72 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 17 بمركز الداخلة و25بمركز بلاط، و11من مركز الخارجة، 19 في مركز الفرافرة، بالإضافة لتسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بإجمالي 207 حالة بينهم 13 وفاة. 

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وأكد الزملوط، تسجيل 6 حالات في مركزين بواقع 5 حالات في مركز الداخلة وحالة واحدة بمدينة الخارجة، فيما شهدت المحافظة وفاة حالة من مدينة الخارجة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13 حالة وفاة، فيما ارتفع وجاء تفصيل حالات الإصابة بواقع حالة بمدينة الخارجة وحالة بقرية القديمة وحالة بقرية الهنداو و5 حالات بمدينة موط بمركز الداخلة. 

وشدد الزملوط، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة. 

ولفت الزملوط، إلى تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح المحافظ، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

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