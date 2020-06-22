اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

يمكن أن ينتشر أيضًا من شخص مصاب بالفيروس إلى أي سطح يلمسه ، مما قد يجعلك تحرص على تطهير وغسل يديك بشكل مستمر. ينتشر فيروس كورونا من شخص لآخر في رذاذ الجهاز التنفسي الذي يتم إطلاقه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم الشخص المصاب بالفيروس، ولكن لا يتوقف انتشار الفيروس على هذه الحالات فقط، و





الكثير من الاشخاص يتساءلون هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الأطعمة والمشروبات أم لا؟ وفقًا لما قدمه موقع "mayoclinic" فأنه لا يوجد دليل على إصابة أي شخص بفيروس كورونا بعد لمس حاويات الطعام وتغليف المواد الغذائية، كما تقدم العديد من المطاعم الآن خدمة التوصيل والتوصيل لتقليل خطر انتقال العدوى.









وتشير المعلومات الحالية إلى أن الفيروس يمكن أن يستمر حتى 72 ساعة (3 أيام) على الأسطح الصلبة ، ومع ذلك ، فإن أعداد الفيروسات ستنخفض بشكل كبير خلال هذه الفترة لأنها تموت، كما يمكن للمطهرات المنزلية البسيطة أن تقتلها.





ومن الضرورى اتباع الإرشادات العامة لسلامة الأغذية، وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون بعد التعامل مع حاويات الإخراج ، ثم انقل الطعام إلى طبق نظيف باستخدام أدوات نظيفة، واغسل يديك مرة أخرى قبل تناول الطعام، وبعد التخلص من الحاويات قم بتنظيف وتطهير أي أسطح بها حاويات جاهزة.





ويجب الحرص ايضًا على غسل اليدين فى هذه الحالة...

قبل بدء العمل

بعد السعال أو العطس أو النفخ قبل التعامل مع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل بعد تداول أو تحضير الطعام النيئ بعد معالجة النفايات بعد واجبات التنظيف بعد استخدام المرحاض بعد الأكل أو الشرب أو التدخين بعد التعامل مع المال بشكل عام ، على أساس منتظم