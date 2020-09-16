حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

قررت جهات التحقيق، حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يويتوب وأنكر أحمد حسن وزينب جميع الأتهامات الموجه لهم، مؤكدين أن التصوير كان من أجل عمل ذكريات لهم وليس تحقيق أي أرباح.





وكانت جهات التحقيق، قد استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها ، مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو آخر.









وكان رجال المباحث بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للأمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، تم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بدائرة قسم البساتين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين