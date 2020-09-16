AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشهر المقبل.. انعقاد أول جلسة بمجلس الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:20 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، لتكتمل مقاعد المنتخبين داخل المجلس القادم والمقدرة بـ 200 من أصل 300 عضو، على أن يتم تعيين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.


ويدعو رئيس الجمهورية طبقا للدستور المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدعُ، فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه.

جاء ذلك وفقا لتصريحات الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد"، موضحا أن المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث نصت تعديلات الدستور الأخيرة فى المادة (254) على أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ.

وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"أول خميس بأكتوبر".. صلاح فوزي يكشف توقيت الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

مدته 3 أشهر وقد يشهد خطابا من السيسي.. ملامح دور الانعقاد الأخير للبرلمان

صلاح فوزي: البرلمان ملزم بالانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر

تعرف على موعد انعقاد مجلس الشيوخ

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

بعد اكتمال نصاب المنتخبين| تعرف على دور نواب مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

شهرة أم كيد نسا؟ سعودية تحتفل بزواج زوجها عليها | شاهد

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

أحمد موسى يعلن مفاجأة عن حدث مقبل بين قطر وإسرائيل قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور