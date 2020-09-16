الشهر المقبل.. انعقاد أول جلسة بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ ، اليوم الأربعاء، لتكتمل مقاعد المنتخبين داخل المجلس القادم والمقدرة بـ 200 من أصل 300 عضو، على أن يتم تعيين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.





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ويدعو رئيس الجمهورية طبقا للدستور المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدعُ، فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه.





جاء ذلك وفقا لتصريحات الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد"، موضحا أن المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ ، حيث نصت تعديلات الدستور الأخيرة فى المادة (254) على أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ.





وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".





ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".