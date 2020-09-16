الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



