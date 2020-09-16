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رياضة

الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 

وقرر المجلس تولي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، التنسيق للملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع زكي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين»، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.
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