المنطقة الحرة ببورسعيد : اضطرابات الأسواق العالمية تتسبب في انعدام طلبيات العملاء

قال خالد البحيرى، عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد ، إن صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة تواجه تحديا كبيرا خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض الطلبيات و انعدامها فى بعض الاحيان من قبل العملاء.









أضاف البحيرى ، فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الاموار تزداد سوءا، لدينا أعباء ثابتة و أقساط بنكية و ليس هناك رؤية واضحة لدى المستثمرين للخروج من هذه الأزمة فإنتاج المناطق الحرة بشكل أساسي للتصدير و الأسواق العالمية مضطربة و غير مستقرة فضلًا عن أن السوق المحلى لا يستوعب إنتاج تلك المصانع.









وتابع" إنتاج مشروعات المنطقة الحرة العامة ببورسعيد - يتم تصديره بالكامل إلى الخارج و في ظل تعثر الأسواق العالمية وانكماشها بسبب انتشار فيروس كورونا ستستمر معاناة القطاع و غياب الرؤية و بالتالى عدم وجود خطط للرجوع بالاوضاع الى ما قبل الازمة".









أوضح البحيرى ، أن المصانع فى بداية ازمة كورونا تحملت دفع الأجور و المرتبات للحفاظ على العمالة ، حيث تم منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر بالكامل لفترة معينة ثم بعد ذلك منحهم إجازات مدفوعة بالأجر التأميني ثم خفض للعمالة فضلًا عن توجه بعض العمالة للبحث عن فرص عمل أخرى .







