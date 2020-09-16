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فن

عدوك بن كارك.. مالك قناة شعبيات ينفي اتهام حسن عطية بالدليل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:30 م
عدوك بن كارك
عدوك بن كارك
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سعيد فراج
نفى وليد نجم مالك قناة "شعبيات"، ادعاءات  الشاعر الغنائي حسن عطية، حول سرقة أغنية بعنوان " عدوك بن كارك"، والتي تم طرحها في 13 سبتمبر الماضي بغناء: (نعوم - احمد عزت وعلي سمارة)، وتشابه أنه تم طرح أغنية أخرى بنفس الاسم وكلمات مختلفة بغناء السيد رزق. 

واستشهد مالك قناة "شعبيات"، بكلمات الأغنيتين ولحنهما وتوزيعهما الموسيقي، الذي يختلف في مضمونه، تاركًا الحكم لمن يستمع للأغنية مؤكدا عدم وجود أي تشابه في الكلمات. 

جاء ذلك بعدما، تقدم الشاعر الغنائي حسن عطية، بشكوي للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان " عدوك بن كارك".
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حسن عطية يتقدم بشكوى لـ هاني شاكر في سرقة أغنية "عدوك بن كارك"

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