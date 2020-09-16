عدوك بن كارك.. مالك قناة شعبيات ينفي اتهام حسن عطية بالدليل

ليد نجم مالك قناة "شعبيات"، ادعاءات

الشاعر الغنائي حسن عطية، حول

سرقة أغنية بعنوان " عدوك بن كارك"، والتي تم طرحها في 13 سبتمبر الماضي بغناء: (نعوم - احمد عزت وعلي سمارة)، وتشابه أنه تم طرح أغنية أخرى بنفس الاسم وكلمات مختلفة بغناء السيد رزق.

واستشهد مالك قناة "شعبيات"، بكلمات الأغنيتين ولحنهما وتوزيعهما الموسيقي، الذي يختلف في مضمونه، تاركًا الحكم لمن يستمع للأغنية مؤكدا عدم وجود أي تشابه في الكلمات.





