AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إحالة 26 معرضا للسيارات للنيابة.. لهذه الأسباب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قرر الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إحالة 26 معرضا لبيع السيارات بمحافظات كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – أسوان و الدقهلية الى النيابة العامة بسبب عدم الاعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات له، أن ذلك الاجراء بغرض ضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

اقرأ أيضا:

أوضح أنه قد تم ضبط 26 معرض  سيارات لم يلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة إستكمالا للحملات التي بدئها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات .


وأشار رئيس الجهاز الى ان الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وقال سمير إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

 وناشد  رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز  لصون  وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الالكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الخصم .. حماية المستهلك يلزم شركات المحمول بضرورة موافقة العميل على خدمات الكول تون

وداعا لفوضى الـ كول تون.. حماية المستهلك تلزم شركات المحمول بضوابط تقديم الخدمة

حماية المستهلك ينفذ 47 حملة متنوعة فى 12 محافظة ويضبط 274 مخالفة منها 49 محضرا فى مجال قطع غيار السيارات

حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع منتجات على فيسبوك للنيابة العامة

جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة العامة لعدم إعلانها عن أسعار أو بيانات السيارات المعروضة

الحكم بحبس صاحب شركة تطوير عقارى كبرى للتأخر فى تسليم وحدة للمستهلك

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

بعد حادثة الجثث المتحللة.. توقيف شاحنة مهاجرين بينهم أتراك في النمسا

بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى منصور يكشف حقيقة عودة فيريرا لتدريب الزمالك

الزمالك مستهدف.. مرتضى منصور يتلقى رسالة من مسئول بالمخابرات القطرية

عرض 1500 مدرب على الزمالك خلال يومين.. أحمد مرتضى يكشف أبرز المرشحين

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

AdvertisementS

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

بعد انتهاء برنامج تأهيلها.. إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك منة عبد العزيز من قسم الطالبية

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

بعد يومين من الزفاف.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم الأهوج

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد