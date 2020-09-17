AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

من 54 دولة.. 9 دول أفريقية فقط أعلنت عن التزاماتها تجاه إقامة المنطقة التجارية الحرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قال د. عبد العزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك 9 دول أفريقية فقط أعلنت عن التزاماتها تجاه إقامة المنطقة التجارية الحرة الأفريقية الكبرى من ضمن 54 دولة.

وأكد خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “مستقبل التجارة البينية الإفريقية …بين الواقع والمأمول”، ضرورة حث الدول الباقية على إعلان التزاماتهم قبل 5 ديسمبر المقبل، لتدخل المنطقة حيز التنفيذ الفعلي.

اقرأ أيضا.."التصديري للصناعات الكيماوية": صياغة نظام جديد لرد الأعباء التصديرية


وذكر الشريف أنه بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك في هذا الوقت القصير، إلا أنه لا بد من توافر الإرادة السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية من أجل وجود تلك المنطقة على أرض الواقع، والتي ستساهم في نمو التجارة البينية الأفريقية.

ولفت إلى أن هناك 54 دولة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من ضمن 55 دولة، مشيرا إلى أن التجمعات والتكتلات الاقتصادية ساهمت في زيادة مضطردة في التجارة البينية فيما بينها، حيث بلغت نحو 34.7 مليار دولار في تجمع السادك، و18.7 مليار دولار في تجمع دول الساحل والصحراء، و 12 مليار دولار في تجمع غرب أفريقيا، و 11 مليار دولار في تجمع الكوميسا.

وفيما يتعلق ببعض المشكلات التي واجهتها الشركات المصرية في الدخول للسوق الكيني مؤخرا مع عودة الرسوم الجمركية، أشار الشريف إلى أنه يتم حاليا العمل على حل تلك الإشكالية من خلال المكتب التجاري في نيروبي، منوها بأن المشكلة ناجمة عن عدم دخول اتفاقية التكتلات الثلاثة ” الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا” حيز التفعيل في موعدها المحدد.

وأوضح أن المجلس الوزاري لشرق أفريقيا كان قد أعطى لكينيا بعض الامتيازات الخاصة بتطبيق الإعفاءات الجمركية لدول السادك، ولكن عندما لم تدخل الاتفاقية حيز النفاذ طلب من السلطات الكينية إزالة تلك الإعفاءات، وتم إزالتها عن السادك والكوميسا التي تتواجد بها مصر، وهو ما يتم العمل على حله بالتواصل مع الجانب الكيني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

المصريين الأفارقة: إنشاء خط ملاحي.. وشركة مساهمة للتصدير ضرورة لزيادة الصادرات مع أفريقيا

التمثيل التجاري: 9 دول أعلنت التزامها تجاه إقامة المنطقة التجارية الحرة الأفريقية

الشرقاوي: السوق الأفريقي يمثل 16% من الصادرات المصرية بقيمة 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي

التمثيل التجاري يضع خطة لزيادة الصادرات لأفريقيا 5 مرات لتصبح 25 مليار دولار

ترشيحاتنا

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

الأوقاف تكشف حقيقة إرسال وفد لإغلاق مسجد علي جمعة

أبرز 10 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد هروب كارتيرون من الزمالك ..فيديو

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

كارتيرون مش مورينيو يعني| تركي آل الشيخ: من غير المنطقي محاربة الأهلي والزمالك

عام تقدير المعلم .. 9 مفاجآت ترفع الروح المعنوية لـ معلمي مصر قبل بدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف