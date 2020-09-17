من 54 دولة.. 9 دول أفريقية فقط أعلنت عن التزاماتها تجاه إقامة المنطقة التجارية الحرة

قال د. عبد العزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك 9 دول أفريقية فقط أعلنت عن التزاماتها تجاه إقامة المنطقة التجارية الحرة الأفريقية الكبرى من ضمن 54 دولة.





وأكد خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “مستقبل التجارة البينية الإفريقية …بين الواقع والمأمول”، ضرورة حث الدول الباقية على إعلان التزاماتهم قبل 5 ديسمبر المقبل، لتدخل المنطقة حيز التنفيذ الفعلي.





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وذكر الشريف أنه بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك في هذا الوقت القصير، إلا أنه لا بد من توافر الإرادة السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية من أجل وجود تلك المنطقة على أرض الواقع، والتي ستساهم في نمو التجارة البينية الأفريقية.





ولفت إلى أن هناك 54 دولة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من ضمن 55 دولة، مشيرا إلى أن التجمعات والتكتلات الاقتصادية ساهمت في زيادة مضطردة في التجارة البينية فيما بينها، حيث بلغت نحو 34.7 مليار دولار في تجمع السادك، و18.7 مليار دولار في تجمع دول الساحل والصحراء، و 12 مليار دولار في تجمع غرب أفريقيا، و 11 مليار دولار في تجمع الكوميسا.





وفيما يتعلق ببعض المشكلات التي واجهتها الشركات المصرية في الدخول للسوق الكيني مؤخرا مع عودة الرسوم الجمركية، أشار الشريف إلى أنه يتم حاليا العمل على حل تلك الإشكالية من خلال المكتب التجاري في نيروبي، منوها بأن المشكلة ناجمة عن عدم دخول اتفاقية التكتلات الثلاثة ” الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا” حيز التفعيل في موعدها المحدد.



