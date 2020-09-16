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رياضة

تركي آل الشيخ: أنا غير مقتنع بقدرات كارتيرون أصلا كي أخطط لتعاقد التعاون معه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:39 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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عمرو ابوبكر
أكد المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق أنه تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية لنادي التعاون، مشددا على أنه غير مقتنع من الأساس بقدرات الفرنسي باتريس كارتيرون كمدير فني.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار : "عندما تعاقد الأهلي مع كارتيرون منذ عامين كنت معترضا على هذا القرار فكيف أخطط لتعاقد نادي التعاون معه".

واضاف: "زهقت من ربط اسمي بأمور عديدة لا علاقة لي بها وعندما رحل رمضان صبحي الي بيراميدز ورحل عن الأهلي انا ليس لي علاقة بكل هذه الامور".
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