قاهر السرطان يروي كواليس تكريمه من الرئيس السيسي.. ويردد تحيا مصر.. شاهد

سيطرت حاله من السعادة والفرحة الغامرة على وجود أفراد عائلة الشاب "محمد علي " والمعروف إعلاميا بقاهر داء السرطان اللعين عقب تكريمه من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء تدشين إحدي المؤتمرات الرسمية لافتتاح عدد من مشروعات التعليمية والتربوية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية نظرا لتفوقه دراسيا وتغلبه على مرضه العصيب بحصوله على مجموع 98.5 في امتحانات الثانوية العامة .





وجاء ذلك عقب ما رصدته "صدى البلد " من أفراح وتوزيع للحلوي والعصائر من جانب أفراد عائلته حال عودته من الإسكندرية.





حيث أقدام شقيقاته الثلاثه على احتضانه والنداء على والدتهم وترديد عبارات "ربنا يخليك لنا يا محمد وتبقي طبيب أسنان قد الدنيا كلها ..وتحيا مصر وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي " .





"سأواصل دراستي وتفوقي بها كي أكون طبيب أسنان خادم للغلابه طول عمري" تلك الكلمات استهل بها الطالب قاهر السرطان مع "صدي البلد " .





مشيرا بقوله" ربنا كرمني بدعوات أمي وأهلي ليا بالحصول على منحه للدراسه بأكاديمية مانشتر في تخصص طب الأسنان بجامعة المنصورة " .





وأضاف "علي " بقوله " امي دعمتني وساندتني كثيرا كان بيوصل بها الحال تنام على الأرض جمبي سرير وانا فى رحله علاجي من خلال الحصول على جرعات علاجيه واجراء عمليات زرع النخاع وربنا فضله عظيم باذن الله " .





مشيرا أن دعم أسرته فاق كل الحدود ومسانده كافة مسئولي الحكومه خلال لقاءه بالرئيس أثلج صدره وأعطاه دافع أن يكون طبيب أسنان لكل الغلابه فى حال عودة الحياه لمستشفي بشبيش المركزي من جديد لخدمة أكثر من 200 ألف نسمه .





وعن لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريمه ضمن صفوف الطلاب المتفوقين وأوائل الجمهورية بالشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وذوي الهمم اعطاه الدافع الكبير فى حياته لافتا بقوله "ناشد رئيس الجمهورية كونه أب لكل المصريين بتشغيل مستشفي بشبيش ... تحيا مصر وذلك بعدما سكنتها الأشباح والخفافيش والكلاب الضاله والحشرات طوال 9 سنوات الماضية ويارب تشتغيل وسأشارك فى علاج الغلابه من فقراء قريتي وقري مركز المحلة مستقبلا " .





من ناحيه أخري أشارت والده الشاب "قاهر السرطان " بقولها " عشت لابني محمد وبناتي الثلاثه أم وأب عقب وفاه والدهم طوال العشر سنوات الأخيرة والحمد لله اجتهدت واتحركت فى كل مستشفيات من أجل علاج ابني وهو سندي وحياتي أنا وبناتي وربنا ينصفه بالخير دايما يارب ".





وتابعت والده الشاب أن ستقف وراء نجلها دايما طول العمر مشيرة أن لقاء رئيس الجمهورية معه النهادره دفعه لمواصله رحله كفاحه لتحقيق التفوق الدراسي ومواصله القدره على مجابهه وباء مرض السرطان اللعين كما اختتمت بقولها "ربنا يشفيه ويعافيه يارب العالمين " .





كما بين الحاج عبد اللاه العربي خال الشاب قاهر السرطان أن كافة أسر وعائلات القرية من "بشبيش" بعثت بكل أمانيها عبر سفيرها وابنها "محمد " من أجل مناشدة كافة مسئولي الدولة والحكومية بأهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ..وتحيا مصر بسواعد أبناءها المحبين لها .





وأضاف خال الشاب "علي" أن تفوق ابن شقيقته بحصوله علي مجموع98.5 % بشعبه علمي علوم الثانوية العامة نتيجة مواصلته رحله علاج بإجراء عمليه زرع نخاع ومجبهه وباء السرطان طوالل رحلة علاج قاسيه وربنا يتم شفاءه ويبقي أفضل الناس لخدمة أبناء بلده يارب" .





وجدير بالذكر أن أحلام وطموحات أهالي وأسر قرية "بشبيش" تلخصت فى مذكره تقدم بها المهندس عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ بالغربية الى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لرفعها الى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتلخص فى توفير الاعتماد المالي لدعم انشاءات وتطوير مستشفي بشيش المركزي التي تقع على مساحة 1600 متر2 لخدمة عشرات الألاف من اسر وعائلات القرية وإتمام خطط رصف الشوارع الرئيسية وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة .