كارتيرون كاذب وخائن.. مرتضى منصور: رئيس نادي التعاون متعمد تخريب الزمالك.. فيديو

وجه المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، رسالة هامة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لـ نادى الزمالك، قائلًا "أنت خائن وكذاب".





و علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، على تعاون نادي التعاون السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلًا إن الرياضة تخدم السياسة.





وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن علاقة الزمالك بالأندية السعودية متميزة، وستظل.





ولفت إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون حصل على جميع مستحقاته المالية، ورغم ذلك تعاقد مع نادي التعاون، مؤكدا أن ما حدث فى أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون "قرصنة".





وأشار إلى أنه لا يسمح بأى تجاوز فى حق السعودية وشعبها، ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون ترك الزمالك في فترة مهمة.





وأوضح أن الفرنسي باتريس كارتيرون، قام بإرسال رسالة لـ أمير مرتضى منصور؛ يؤكد له أنه سيسافر فرنسا، ولم يخبره بأنه سيذهب لـ فريق آخر.





وتابع: "كارتيرون مدرب كاذب فى مبرراته لفسخ التعاقد"، منوهًا بأن المدرب الفرنسي أخبره بأنه سيفسخ العقد؛ من أجل العيش مع أولاده وقام بـ"عمل فيلم".





وكشف عن أن رئيس نادي التعاون السعودي يقصد تخريب الفريق، وباتريس كارتيرون خائن وغير صادق.





وتحدث مرتضى عن سبب رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك، موضحا أن "الأموال هى سبب رحيل المدرب الفرنسى، وأنه كان سعيدًا فى الزمالك قبل الهروب بيوم".





وأكد مرتضى منصور "باتريس كارتيرون باع نادي الزمالك من أجل الأموال، وطالب المسئولين فى السعودية بالتدخل والحديث من رئيس نادي التعاون".





واختتم "الزمالك لا يقف على مدرب، وباتريس كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي، ولم يبلغ الزمالك قبل الرحيل".



