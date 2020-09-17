خطأ سائق يتسبب في دفن رجل حيا

صراخ وضربات قلب سريعة إلى جانب الشعور بالآلام ثم الغياب عن الوعي، كانت تلك هي اللحظة المرعبة التي دُفن فيها رجل على قيد الحياة لمدة ثلاث دقائق تحت كومة من الحصى.





فقد غرق الرجل تمامًا من رأسه إلى أخمص قدميه بعد أن قام سائق شاحنة بتفريغ شحنة ضخمة من الحصى عن طريق الخطأ في موقع بناء في نيروبي بـ كينيا ، غير مدرك أن هناك شخصا يقف خلف السيارة مباشرة.





كافح الزملاء لمدة ثلاث دقائق في محاولة لسحب الرجل من الحصى خلال الحادث، فقد أمسك رجل بساقيه اللتين كانتا تبرزان في كومة الحصى، بينما استخدم آخرون البستوني للوصول إليه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتُظهر اللقطات المروعة أن الرجل فقد الوعي عندما يتم سحبه من الحصى قبل أن يأتي أخيرًا بعد تلقي العلاج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.





وقال مدرس الجغرافيا "ديكن موشينا" الذي قام بتسجيل الواقعة في مقطع فيديو :"كان هذا الفريق ينقل الحصى إلى موقع بناء عندما أنزل سائق الشاحنة المواد دون أن يعرف أن أحدهم كان وراءها."





وأضاف "دفن الضحية حتى رأسه ولأكثر من ثلاث دقائق كافح كل من حوله لإخراجه من الحصى"، وبعد مرور وقت خرج الرجل ولكن كان كان فاقدًا للوعي حتى جاءت الإسعاف لإنقاذه واستعاد حينها وعيه مرة أخرى.