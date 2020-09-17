خصومات تصل إلى 25% وأحيانا 100%.. تعرف على مميزات جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ..فيديو

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن الشريك الياباني أبدى إعجابه وذهوله من تصميم الجامعة وسرعة الإنجاز من قبل الحكومة، مؤكدا أن القوات المسلحة لها فضل كبير في إنشاء الجامعة بعد أن كانت صحراء في 2019.





وأضاف "الجوهري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، أن الجامعة مجهزة بأفضل الأجهزة العلمية للأبحاث في الدراسات العليا والبكالوريوس، إضافةً إلى أفضل الأساتذة المصريين واليابانيين، من أجل أن تعليم أفضل للطلاب سواء أصحاب المنح أو لا.





وتابع رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، أن الجامعة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة مختصة بالمتميزين، مشددا على أنها تعطي المنح كاملة من حيث التعليم والسكن وغيره.







وأوضح أن ما يميز الجامعة هم الشركاء، حيث هناك 15 جامعة يابانية شريكة مع الجامعة، متابعا "اليابان لديها 28 طالبا حائزا على جائزة نوبل.. من ضمنهم 22 طالبا من خريجي الجامعات الشريكة مع مصر".



ونوه بأن الجامعة لا تهدف إلى ضم أعداد كبيرة من الطلاب، حيث إن هناك 10 برامج للهندسة في الجامعة بعدد طلاب 500 طالب في الدفعة الواحدة.

ولفت إلى أن مصاريف الجامعة 80 ألف جنيه في السنة لكن ممكن أن يحصل على خصومات تصل إلى 25% و أحيانا 100%.