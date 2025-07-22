طبق عالمي.. طريقة أجنحة الدجاج المشوية بجائزة الفلفل الحار

تعد أجنحة الدجاج المشوية بجليز الفلفل الحار من أشهى الأصناف التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية خاصة أنها تجمع بين المذاق المميز والشكل الجذاب.

نعرض لكم طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بجليز الفلفل الحار وذلك من خلال وصفة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة

مقادير أجنحة الدجاج المشوية



½ كجم أجنحة دجاج، مقطعة ومنزوعة الأطراف

المحلول الملحي:

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة ملح

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صويا صوص

جليز الفلفل الحار:

60 جرام صوص فلفل حار

4 ملعقة كبيرة عسل

4 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سمسم محمص



طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بجليز الفلفل الحار



ضعي الأجنحة في كيس بلاستيكي أو وعاء عميق واضيفي عليها مكونات المحلول الملحي وتُخلط جيدًا

ثم تُغلق وتُترك في الثلاجة ليلة كاملة

يُسخن الزيت.

صفى الأجنحة من الخليط وجففيها جيدًا

حتى تحمر على النار مع وقلبيها عدة مرات.



لتحضير الصوص، اخلطي جميع مكوناته في وعاء صغير وبعد الانتهاء من التحمير ، يُصفى الدهن الزائد.

اسكبي الصوص على الأجنحة وقلبيها جيدا لبضع دقائق حتى تتغلف به جيدًا وتصبح لامعة وشهية وقدميها ساخنة مع الارز أو المكرونة وبالهنا والشفا.