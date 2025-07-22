مع نتيجة الثانوية العامة .. علامات تؤكد إصابة ابنك بالاكتئاب

مع بداية ظهور نتيجة الثانوية العامة يصاب عدد كبير من الطلاب بالاكتئاب حتى أن كانت النتيجة مختلفة عن التوقعات بأرقام بسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الاكتئاب المبكرة.

اعراض الاكتئاب

مع أن الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة فقط في العمر، فعادة ما يعاني الأفراد نوبات متعددة منه في أثناء هذه النوبات، تحدث الأعراض أغلب اليوم، وكل يوم تقريبًا، وقد تتضمن ما يلي:

مشاعر الحزن، أو البكاء، أو اليأس.

نوبات غضب أو التهيج أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة.

فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة العادية أو جميعها، مثل الجماع أو الهوايات أو الرياضة.

اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق أو النوم أكثر من اللازم.

الإرهاق والافتقار إلى الطاقة، فحتى المهام الصغيرة تستغرق مزيدًا من المجهود.

فقد الشهية وفقدان الوزن، أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

القلق أو الإثارة أو التململ

تباطؤ التفكير أو التحدث أو حركات الجسم.

الشعور بانعدام القيمة أو الذنب، مع التركيز على إخفاقات الماضي أو لوم النفس.



يواجه مشكلة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكّر الأشياء.

وجود أفكار متكررة أو مستمرة عن الموت، أو أفكار عن الانتحار، أو محاولات الانتحار، أو الانتحار.



المشاكل الجسدية غير المبررة، مثل ألم الظهر أو حالات الصداع

عادة ما تكون الأعراض لدى العديد من المصابين بالاكتئاب من الحدة بما يكفي لإحداث مشاكل ملحوظة في الأنشطة اليومية، مثل العمل، أو المدرسة، أو الأنشطة الاجتماعية، أو العلاقات مع الآخرين و قد يشعر بعض الأفراد بالبؤس وعدم السعادة بشكل عام دون معرفة السبب.