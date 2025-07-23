مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة

قال أيمن محمود، مراسل قناة "صدى البلد" في مرسى مطروح، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار المصريين والأجانب، مؤكدًا أن المدينة أصبحت كاملة العدد منذ انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الصيفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن المدينة ليست مجرد مشروع عمراني، بل شهادة حية على إنشاء مدينة حديثة بمواصفات عالمية، تستقبل مختلف فئات الشعب المصري إلى جانب السياح من الخارج.

وأشار إلى تنوع الأنشطة والفعاليات داخل المدينة، مشددًا على أن كبار النجوم سيحيون حفلات خلال المهرجان، ومن أبرزهم الفنان تامر حسني يوم 25 يوليو، ويليه الفنان عمرو دياب في الأول من أغسطس، بالإضافة إلى مشاركة أصالة، تامر عاشور، مروان بابلو، محمد منير، ورامي جمال.

ونفى محمود صحة ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتصار المدينة على الأثرياء فقط، مؤكدًا أن هذا التصور خاطئ تمامًا.

وأوضح أن العلمين تضم شاطئًا عامًا مجانيًا مخصصًا للأهالي والزوار، ما يضمن عدالة اجتماعية وتنوعًا سكانيًا داخل المدينة.

وأكد أن المدينة توفر خيارات متعددة للإقامة تناسب جميع الميزانيات، حيث تبدأ أسعار الإيجارات من 800 جنيه في بعض المناطق، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه في المناطق السياحية الفاخرة، ما يمنح الزائر حرية اختيار ما يناسبه.