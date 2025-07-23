رسالة مؤثرة من راندا البحيري لطلاب الثانوية: العلم بيقربك من ربنا

علّقت الفنانة راندا البحيري على ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام 2025، والتي أُعلنت مساء أمس الثلاثاء، موجهة التهنئة للطلاب الناجحين، ومؤكدة على أهمية العلم ومكانته في الإسلام.

وكتبت البحيري عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك":

"تعالوا أقولكم أنا جبت كام في الثانوية العامة.. الأول أحب أقول ألف مبروك لكل الشباب اللي اجتهدوا وحققوا النجاح، ويا رب دايمًا في تفوق وتميّز."

وأشارت إلى أن العلم له مكانة عظيمة في القرآن الكريم، حيث ورد في العديد من الآيات التي تؤكد على أهميته وفضله، قائلة:

"القرآن شدد على أهمية طلب العلم، والتفكّر فيه، واعتبره وسيلة لفهم آيات الله والكون، ووسيلة لتحقيق السعادة في الدنيا."

وأضافت:

"العلم الحقيقي يؤدي إلى زيادة الخشية من الله في قلوب العلماء، كما في قوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)، وقوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ)."

واختتمت حديثها بتأكيدها أن القرآن الكريم قدّر مكانة العلماء، وجعلهم في مرتبة عالية، وورثة للأنبياء، مشيرة إلى أن لفظ "العلم" ورد في مواضع متعددة في القرآن بمعانٍ مختلفة، منها المعرفة، والرؤية، والإدراك بالحقيقة.