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حوادث

إحباط 8 محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع- مستلزمات طبية) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2 مليون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح ، انتحال صفة، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى). 

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (671) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن الاجتماعى تمت مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة وتم ضبط (2) قضية. 

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (172) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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