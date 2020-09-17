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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحذر: الوقت ينفد لعقد اتفاق مع بريطانيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، إن "فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا تتلاشى يومًا بعد يوم"، مع مضي الحكومة البريطانية قدما في خطوات تنتهك معاهدة الانفصال.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، مسودة تشريع تقر بأنها تنتهك التزاماتها القانونية الدولية وتقتطع أجزاء من اتفاق الانفصال، الذي وقعته لندن قبل خروجها رسميا من التكتل، في يناير.

وتريد بروكسل من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلغاء ما يُعرف باسم مشروع "قانون السوق الداخلية"، قائلة إنه يهدد بإفشال محادثات الترتيبات التجارية المستقبلية قبل أن تخرج بريطانيا أخيرا من فلك التكتل عند انتهاء فترة انتقالية، في ديسمبر، فيما يرفض جونسون هذا.

وقالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن اتفاق الانفصال "لا يمكن تغييره ولا يمكن عدم احترامه أو وقف تطبيقه من جانب واحد". وأضافت "إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية... الثقة هي أساس أي شراكة قوية".

ويخشى الاتحاد الأوروبي من خروج غير منظم لبريطانيا من التكتل، إذا لم يتم الاتفاق على بنود العلاقة التجارية بين الجانبين.

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