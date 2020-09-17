AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير عزمي مجاهد يعلن رحيله عن نادي مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
Advertisements
ملك موسي

أنهى أمير عزمي مجاهد مدرب فريق إف سي مصر، محطته التدريبية مع النادي، وذلك بعد أن قرر خالد جلال المدير الفني الرحيل في وقت سابق.



ونشر أمير عزمي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمنى خلالها التوفيق للنادي، الذي وجد من مسئوليه كل احترام وتقدير، وكتب "الحمدلله، كل الشكر و التقدير لإدارة نادي مصر، وكل الشكر للاعبين والجهاز الفني الإداري والطبي، منظومة محترمة بالتوفيق فالقادم لنادي مصر".



الجدير بالذكر أن أمير عزمي نجح من قبل في التتويج مع الزمالك، بلقبي السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية، مع السويسري كريستيان جروس الذي كان يتولى معه منصب المدرب العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي يكشف حقيقة تدخل مرتضى في التشكيل وديكتاتورية جروس

أمير مرتضي: جروس تسبب في أزمة بين اللاعبين

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

سلبية المسحة الطبية لأسوان قبل مواجهة إف سى مصر

نائب رئيس الزمالك يكشف كواليس آخر مكالمة مع الراحل عزمي مجاهد

الجهاز الفني لمنتخب مصر ينعي الراحل عزمي مجاهد

ترشيحاتنا

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

مرتضى منصور: لن نحزن إذا دعم تركي آل الشيخ الأهلي

فيريرا مديرا فنيا للزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل.. فيديو

هل تفاوض نادي الزمالك مع كريستيان جروس للعودة من جديد؟.. وكيله يجيب

نشرة البرلمان | منح المرأة العاملة 3 أيام إجازة أسبوعيا.. وانعقاد مجلس الشيوخ الشهر المقبل

خصومات تصل إلى 25% وأحيانا 100%.. تعرف على مميزات جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق