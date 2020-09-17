AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السيسي: هناك دول تكرس أموالها لهدم مصر.. وفايز السراج يعلن تسليم السلطة نهاية أكتوبر.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
مصر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة
الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار بكافة المناطق
فرنسا تأسف لفشل اللبنانيين في تشكيل حكومة حتى الآن
ترامب: تطوير اللقاح ضد كورونا يتم بسرعة وأمان


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك دول في المنطقة تكرس أموالها وتسخر طاقاتها وتجند إعلامها لهدم مصر.

وقال السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدة مشروعات تعليمية أخرى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه يثق في "وعي المصريين"، وإن رهانه دائمًا على "وعيهم ودعمهم للدولة في مواجهة التحديات".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 160 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 804 متعافين من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أعلن عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.

ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تأكيده التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق، مضيفًا أن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسي الدائر بين الأطراف الليبية.

وأفادت "الراي" بأن مسؤولًا في الرئاسة الفرنسية، أكد أن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدا نهائيا لذلك في 15 سبتمبر، موضحا أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا يتم بسرعة وأمان، كما انتقد ترامب فاه الديمقراطيين، الذين وصفهم بأنهم "بلا قلب" في تعاملهم مع المواطنين المتضررين من كورونا، والذين يحتاجون للمساعدات المالية من الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية تشيد بترحيب الرئيس بـ بيان حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار في لبيبا

فرنسا: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية يجب تطبيقها على أرض الواقع

الكويت عن وقف إطلاق النار بـ ليبيا: نأمل في حل دائم يكفل أمن واستقرار الشعب الشقيق

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

صحف الكويت اليوم: تراجع إصابات كورونا في مصر دون المئة لأول مرة من أبريل..الحالات بالكويت تقترب من 80 ألفا والسلطات الصحية متمسكة بالحجر 14 يوما..ترامب يشيع جنازة شقيقه..وشقيقته تصفه بـ القاسي والكذاب

الجيش الليبى: قرار السراج بوقف إطلاق النار تسويق إعلامي فقط.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد انتهاء برنامج تأهيلها.. إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك منة عبد العزيز من قسم الطالبية

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

أجمل دعاء صباح.. أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

دعاء تيسير الزواج.. كلمات وأدعية من السنة النبوية واظب على ترديدها

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

5 ضوابط لتعيين رئيس الجمهورية 100 نائب بمجلس الشيوخ

AdvertisementS

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

بعد انتهاء برنامج تأهيلها.. إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك منة عبد العزيز من قسم الطالبية

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

بعد يومين من الزفاف.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم الأهوج

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد