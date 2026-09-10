ختام وتوزيع جوائز بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية.. صور

أقيم منذ قليل حفل ختام وتوزيع جوائز بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية التي أقيمت هذا العام على كأس فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم بالإسكندرية ، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسي بشأن إنشاء منصة وطنية للشباب.

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز فريق طنطا بالمركز الأول بضربات الجزاء الترجيحية بعد تغلبه علي فريق بنها الذي احتل المركز الثاني في البطولة .

كما حصد المركز الثالث فريق الغردقة وحصد فريق مطاي المنيا المركز الرابع على أثر هزيمته من فريق البحر الأحمر .

وجدير بالذكر أن البطولة شهدت حضورا متميزا هذا العام ، وشهدت مشاركة كافة فرق المحافظات الحدودية سيناء و مرسي مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وغرب اسوان ، بالاضافة إلى مشاركة أكثر من عشرين محافظة آخرى في فعاليات البطولة ، وتم توزيع جوائز أوسكار الرياضة على جميع الفرق المشاركة.

وحصد فريق العريش كأس الروح الرياضية لهذا العام ، وتم منح درع التميز للدكتور يوسف عطية رئيس فرع الهيئة بالعريش.

وشهد حفل الختام حضورا حاشدا لأكثر من ٣٠٠ لاعب رياضي ، وتواجدا متميزا للشخصيات العامة وفي مقدمتهم السفير أحمد الفضالي الرئيس العام للشبان العالمية ورئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال و الوزير طارق المهدي وزير الإعلام ومحافظ الإسكندرية السابق والكابتن جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم السابق والعديد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.