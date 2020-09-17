AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمراره كان كارثة.. خبير اقتصادى يكشف حجم المبانى المخالفة فى مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
شيرين عادل

قال الدكتور محمد عياد ، الخبير الاقتصادى  ، إن مخالفات البناء كان لها أضرارها الاقتصادية على مصر ونتج عنها وجود 2 مليون و 300 ألف مبنى مخالف .

وأوضح  عياد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن عدد المبانى المخالفة فى مصر نتج عنها أضرار بالغة على الأراضى الزراعية واستيراد بعض السلع الغذائية نتيجة لتآكل مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية .

وأشار إلى أن الدولة عانت من مبانى المخالفات التي ضغطت بدورها على المرافق لافتا إلى أن المخالفات تهدد حياة المواطنين بعدما أنتجت العشوائيات وتدمير للأراضى الزراعية .

وتابع أن استمرار المخالفات كان سيؤدى بدوره لكارثة اقتصادية مما تهدد الأراضى الزراعية وتأثير مباشر على المواطن بعدم حصوله على المرافق العامة .




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-7-2020 في محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-8-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 - 8 - 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3- 9 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-9-2020 بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

عرض الخميس تخفيض 6000 جنيه.. اشترِ Samsung Galaxy S10 Plus بـ 6500 جنيه فقط

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

نوع شائع من التوابل يخفف آلام الركبة

دعاء الستر من الفضيحة.. يغفر لك ذنوبك ويسترك الله في الدنيا والآخرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع