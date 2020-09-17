استمراره كان كارثة.. خبير اقتصادى يكشف حجم المبانى المخالفة فى مصر





قال الدكتور محمد عياد ، الخبير الاقتصادى ، إن مخالفات البناء كان لها أضرارها الاقتصادية على مصر ونتج عنها وجود 2 مليون و 300 ألف مبنى مخالف .





وأوضح عياد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن عدد المبانى المخالفة فى مصر نتج عنها أضرار بالغة على الأراضى الزراعية واستيراد بعض السلع الغذائية نتيجة لتآكل مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية .





وأشار إلى أن الدولة عانت من مبانى المخالفات التي ضغطت بدورها على المرافق لافتا إلى أن المخالفات تهدد حياة المواطنين بعدما أنتجت العشوائيات وتدمير للأراضى الزراعية .





وتابع أن استمرار المخالفات كان سيؤدى بدوره لكارثة اقتصادية مما تهدد الأراضى الزراعية وتأثير مباشر على المواطن بعدم حصوله على المرافق العامة .















