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أخبار العالم

رسائل سعودية للرئيس التشيلي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
خادم الحرمين وولي
خادم الحرمين وولي عهده
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محمود نوفل
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس  جمهورية تشيلي سيباستيان بينييرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.


وعبر الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، ومزيد من التقدم والازدهار.


من جهة أخرى، بعث  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس سيباستيان بينييرا، رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.


وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفه، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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